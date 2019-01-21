Звонки с таксофонов в селах Калининградской области стали бесплатными

СЕГОДНЯ 18:28 2019-01-21T18:28:13+03:00

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Сегодня на территории Калининградской области насчитывается 1099 таксофонов. В отдаленных и труднодоступных населенных пунктах они до сих пор остаются востребованным средством связи. Четверть общего трафика составляют звонки в экстренные оперативные службы.

Таксофоны находятся в обслуживании оператора «Ростелеком». По решению президента компании Михаила Осеевского, отменена плата за внутризоновые телефонные соединения – на любые стационарные телефоны в пределах нашего региона.

- Теперь позвонить родственникам и друзьям в другом районе или городе, в больницу или нужное учреждение в региональном центре можно бесплатно и без таксофонной карты. Таким образом, сельским жителям отмена тарификации позволит решать максимум повседневных задач дистанционно и бесплатно, – подчеркнул Михаил Осеевский.

Добавим, что ранее компания также обнулила стоимость местных телефонных соединений в рамках оказания универсальной услуги связи.