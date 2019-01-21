В Калининграде художница из Москвы напишет картину, посвященную сказочнику Гофману

СЕГОДНЯ 15:57 2019-01-21T15:57:49+03:00

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Калининградский историко-художественный музей готовится к открытию выставки, посвященной дню рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана (сказочник родился в Кёнигсберге 24 января 1776 года).

В экспозиции – работы молодых художников и опытных мастеров. Фишкой выставки станет перформанс московской художницы Аллы Решетниковой.

Как рассказали «Комсомолке» в музее, Алла на открытии выставки в режиме реального времени создаст на огромном холсте масштабную картину в абстрактном стиле. Полотно-посвящение Гофману мастер передаст в дар музею.

Алла Решетникова известна своим проектом, в рамках которого обучала живописи звезд эстрады и шоу-бизнеса.

В Кёнигсберге Гофман получил образование в Альбертине, сделал свои первые шаги в живописи, музыке и литературе. Дом на Французской улице, в котором писатель провел первые годы жизни, располагался неподалеку от нынешнего здания Калининградского историко-художественного музея.

Открытие выставки «Отражения» в рамках художественного проекта «Гофманиана» состоится 24 января в 17.00.