Новогодние украшения с улиц Калининграда уберут до 25 января
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде на площади Победы в минувшие выходные начали демонтировать главную новогоднюю елку. Остальные украшения вроде светящихся арок и оленей, которые так полюбились горожанам, пока не убирают.
Однако, как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе администрации города, все новогоднее убранство Калининграда уберут до 25 января, в срок, установленный договором с подрядчиком.
Напомним, в этом году Калининград украсили по-новому. Впервые появились гирлянды на улице Баранова у Центрального рынка, фигуры на площади Победы, в скверах города и на круговых развязках.