В Калининграде мужчина напал с ножом на таксиста

СЕГОДНЯ 16:32 2019-01-21T16:32:37+03:00

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В Калининграде мужчина пытался расправиться с таксистом. Инцидент случился на улице Ялтинской.

Пресс-служба регионального Управления Росгвардии сообщает, что мужчина приехал на Ялтинскую на такси и попросил у водителя минутку, якобы для того, чтобы забежать домой за деньгами. Вернулся пассажир с увесистым ножом для разделки мяса и с ним попытался проникнуть в машину. Таксист успел заблокировать двери, тогда злоумышленник начал пинать «Фольксваген» и даже пытаться просунуть нож в приоткрытое окно авто.

Сообщается, что при задержании сотрудниками Росгвардии, дебошир, предварительно находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, не смог пояснить мотива своих действий.

Задержанный был доставлен в полицию.