В Калининграде мужчина напал с ножом на таксиста
В Калининграде мужчина пытался расправиться с таксистом. Инцидент случился на улице Ялтинской.
Пресс-служба регионального Управления Росгвардии сообщает, что мужчина приехал на Ялтинскую на такси и попросил у водителя минутку, якобы для того, чтобы забежать домой за деньгами. Вернулся пассажир с увесистым ножом для разделки мяса и с ним попытался проникнуть в машину. Таксист успел заблокировать двери, тогда злоумышленник начал пинать «Фольксваген» и даже пытаться просунуть нож в приоткрытое окно авто.
Сообщается, что при задержании сотрудниками Росгвардии, дебошир, предварительно находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, не смог пояснить мотива своих действий.
Задержанный был доставлен в полицию.