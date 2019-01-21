2019-01-21T16:32:37+03:00
Происшествия

В Калининграде мужчина напал с ножом на таксиста

Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В Калининграде мужчина пытался расправиться с таксистом. Инцидент случился на улице Ялтинской.

Пресс-служба регионального Управления Росгвардии сообщает, что мужчина приехал на Ялтинскую на такси и попросил у водителя минутку, якобы для того, чтобы забежать домой за деньгами. Вернулся пассажир с увесистым ножом для разделки мяса и с ним попытался проникнуть в машину. Таксист успел заблокировать двери, тогда злоумышленник начал пинать «Фольксваген» и даже пытаться просунуть нож в приоткрытое окно авто.

Сообщается, что при задержании сотрудниками Росгвардии, дебошир, предварительно находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, не смог пояснить мотива своих действий.

Задержанный был доставлен в полицию.

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