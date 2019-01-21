2019-01-21T16:47:41+03:00
Звезды

В Калининграде пройдет бесплатный фестиваль израильского кино

Также в историко-художественном музее покажут две новых выставки
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Фестиваль «Дни Израиля», в рамках которого зрителям покажут ретроспективу израильского кино, пройдет в Калининградском историко-художественном музее с 26 по 30 января. Как рассказали "КП" организаторы, зрители увидят фильмы разных лет и разных жанров – от драмы до комедии.

Также готовятся к открытию две выставки. Экспозиция «Не по долгу службы, а по зову сердца» посвящена дипломатам, которые удостоились звания «Праведников народов мира» за спасение еврейских беженцев в годы Холокоста.

Выставка «Еврейские беженцы из арабских стран» ознакомит зрителей с историческими и культурными особенностями еврейских общин на территории Ближнего Востока, а также с личными историями представителей этих общин, вынужденно ставших беженцами, и приехавшими в Израиль в первые годы его существования.

Программа:

26 января

19:00 - торжественное открытие выставок «Не по долгу службы, а по зову сердца» и «Еврейские беженцы из арабских стран».

20:00 – кинопоказ «Свидетельство» (18+)

27 января

12:00 - кинопоказ «Спасти Нетту» (драма, 18+)

17:00 - кинопоказ «Бен-Гурион. Эпилог» (документальный фильм, 18+)

19:00 - кинопоказ «Сват» (драма, 18+)

29 января

19:00 - кинопоказ «Мотивации ноль» (комедия, 18+)

30 января

19:00 - кинопоказ «Высота «Хальфон» не отвечает» (комедия,18+)

Место проведения: Калининградский историко-художественный музей (конференц-зал, 2 этаж).

Вход на кинопоказы и выставки свободный.

Выставки будут работать в музее до 10 февраля.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Гурьевском районе мужчина залез в квартиру и украл медали
Звонки с таксофонов в селах Калининградской области стали бесплатными
За три недели января в Калининграде выпала месячная нома осадков
В Калининграде слабослышащие дети почитают книги собакам
В Калининграде для шестимесячного мальчика, перенесшего 14 операций, собрали 400 тыс рублей
В Калининградской области в 2019 году отремонтируют 5 дорог и 12 улиц
Калининградец расплатился купюрой «банка приколов» в церковной лавке
В Калининграде мужчина напал с ножом на таксиста
Новогодние украшения с улиц Калининграда уберут до 25 января
В Калининграде художница из Москвы напишет картину, посвященную сказочнику Гофману
Калининградка перевела мошеннику из Забайкалья 240 тысяч и осталась без мебели
В Калининграде 10 директоров муниципальных учреждений скрыли доходы имущество
В Знаменске пьяный водитель врезался в патрульный автомобиль ГИБДД и пытался скрыться
В полиции сообщили подробности ДТП с пассажирским автобусом под Багратионовском
В Балтийске осудили врача военного госпиталя за мошенничество
В Калининграде очевидец помог задержать пьяного водителя
В Светлогорске соседка брызнула пенсионерке в лицо перцовым баллончиком
Мэрия: На трех улицах Калининграда жильцы отравились угарным газом
Конкурс на реконструкцию кирхи в Славске снова не состоялся
В Калининграде семь домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассе
В Калининграде индивидуальный предприниматель недоплатила налогов на 1,3 млн рублей
В Багратионовском районе КамМАЗ врезался в пассажирский автобус
В Литве подешевела электроэнергия
Астрономы опубликовали фото кровавой луны над Калининградом
В Калининграде оправдали сотрудницу полиции, которую заподозрили в краже денег у ребенка
В Калининграде на застройщика завели дело за незаконное привлечение денег дольщиков
В 2018 году в Калининграде построили 7796 квартир