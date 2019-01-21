В Калининграде пройдет бесплатный фестиваль израильского кино

СЕГОДНЯ 16:47 2019-01-21T16:47:41+03:00

Также в историко-художественном музее покажут две новых выставки

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Фестиваль «Дни Израиля», в рамках которого зрителям покажут ретроспективу израильского кино, пройдет в Калининградском историко-художественном музее с 26 по 30 января. Как рассказали "КП" организаторы, зрители увидят фильмы разных лет и разных жанров – от драмы до комедии.

Также готовятся к открытию две выставки. Экспозиция «Не по долгу службы, а по зову сердца» посвящена дипломатам, которые удостоились звания «Праведников народов мира» за спасение еврейских беженцев в годы Холокоста.

Выставка «Еврейские беженцы из арабских стран» ознакомит зрителей с историческими и культурными особенностями еврейских общин на территории Ближнего Востока, а также с личными историями представителей этих общин, вынужденно ставших беженцами, и приехавшими в Израиль в первые годы его существования.

Программа:

26 января

19:00 - торжественное открытие выставок «Не по долгу службы, а по зову сердца» и «Еврейские беженцы из арабских стран».

20:00 – кинопоказ «Свидетельство» (18+)

27 января

12:00 - кинопоказ «Спасти Нетту» (драма, 18+)

17:00 - кинопоказ «Бен-Гурион. Эпилог» (документальный фильм, 18+)

19:00 - кинопоказ «Сват» (драма, 18+)

29 января

19:00 - кинопоказ «Мотивации ноль» (комедия, 18+)

30 января

19:00 - кинопоказ «Высота «Хальфон» не отвечает» (комедия,18+)

Место проведения: Калининградский историко-художественный музей (конференц-зал, 2 этаж).

Вход на кинопоказы и выставки свободный.

Выставки будут работать в музее до 10 февраля.