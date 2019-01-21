Калининградец расплатился купюрой «банка приколов» в церковной лавке

СЕГОДНЯ 16:56 2019-01-21T16:56:53+03:00

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В Калининграде мужчина расплатился купюрой «банка приколов» в церковной лавке у храма на улице Колхозной. Интересно, что у него это получилось – злоумышленник завладел денежной суммой в размере 4700 рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, оперативно, совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД росгвардейцы задержали ранее судимого гражданина.

При себе у него обнаружили еще две поддельные купюры.