В Калининградской области в 2019 году отремонтируют 5 дорог и 12 улиц

СЕГОДНЯ 17:06 2019-01-21T17:06:01+03:00

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В 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Калининградской области планируется провести ремонт пять областных дорог и 12 улиц в трех муниципалитетах. Об этом рассказала министр развития инфраструктуры региона Елена Дятлова.

- Мы продолжим ремонт самой протяженной областной дороги «Калининград (от Борисово) – Знаменск – Озерск – Гусев – Добровольск – Неман», а также дорог на Полесск, Мамоново и другие, - говорит Елена Дятлова. - Кроме того, запланирован ремонт проезжей части трех улиц Калининграда, пяти улиц в Гурьевске и четырех в Мамоново. Общая протяженность дорожного ремонта в текущем году составит более 85 км, объем финансирования – 2,4 миллиардов рублей.

В регионе за два года было отремонтировано 26 улиц Калининграда и 187 км областных дорог. Общий объем финансовых вложений всех уровней составил 2,5 миллиарда рублей.

В 2019 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Калининградской области будут отремонтированы следующие дорожные объекты: «Калининград – Полесск», «Калининград – Мамоново», «Калининград (от Борисово) – Знаменск – Озерск – Гусев – Добровольск – Неман», «Добровольск – граница с Республикой Польша», «Гусев – Дубрава – Плавни».

В городе Калининграде запланирован ремонт улиц Киевская и Горького, а также Балтийского шоссе.

В Гурьевске продолжится ремонт ул. Шатурской, а также улиц Заречная, Безымянная, Советская и ул. Морская в пос. Малое Лесное.

В Мамоново отремонтируют улицы Михалицына, Центральную, Железнодорожную и Портовую.