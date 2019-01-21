2019-01-21T17:21:57+03:00
Общество

В Калининграде для шестимесячного мальчика, перенесшего 14 операций, собрали 400 тыс рублей

Малышу требуется программатор давления клапана для системы шунтирования мозга
Александр КАТЕРУША
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Родители малыша надеются, что после приобретения программатора Мартину больше не понадобятся операции.Родители малыша надеются, что после приобретения программатора Мартину больше не понадобятся операции.Фото: Предоставлено организаторами
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В Калининграде был объявлен срочный сбор средств для Мартина Бельгера, шестимесячного мальчика, который перенес уже 14 операций. Всего за пять дней горожане собрали почти 400 тысяч рублей. Об этом сообщает калининградский фонд «Берег надежды».

Было собрано 397 тысяч 284 руб. Оставшаяся сумма к сбору – 31 тысяча рублей. Эту сумму нужно собрать за месяц. Ребенку требуется программатор давления клапана для системы шунтирования головного мозга.

Мартин — второй ребенок в семье. Беременность у мамы протекала хорошо, но на 32 неделе во время УЗИ у будущего ребенка была обнаружена киста головного мозга. После рождения малышу был поставлен тяжелый диагноз. Ребенку потребовалось установить шунты головного мозга. Первую операцию Мартин перенес уже через несколько дней после рождения.

Родители малыша надеются, что после приобретения программатора Мартину больше не понадобятся операции.

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