В Калининграде слабослышащие дети почитают книги собакам

СЕГОДНЯ 18:16 2019-01-21T18:16:43+03:00

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В Калининградской областной научной библиотеке во вторник 22 января пройдет специальное занятие «Дети читают собакам». Как рассказали ирганизаторы, его суть в том, что слабослышащие дети вслух прочитают книги трем специально обученным собакам-канистерапевтам (канистерапия – разновидность энималтерапии, метод лечения и реабилитации, с использованием специально отобранных и обученных собак. Используют в медицинской и социальной реабилитации взрослых и детей). Такие занятия позволяют ребятам обрести уверенность в себе и не бояться говорить вслух.

Накануне необычных занятий в библиотеке подведут итог творческого благотворительного проекта «Янтарный Новый год», который стартовал в декабре прошлого года.

В рамках проекта прошла выставка фотографий и изделий из янтаря, а также серия мастер-классов по изготовлению украшений.

Вырученные средства передадут в Фонд «Верю в чудо».