За три недели января в Калининграде выпала месячная нома осадков

СЕГОДНЯ 18:19 2019-01-21T18:19:43+03:00

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Как сообщает портал pogodaiklimat.ru, по состоянию на 21 января в Калининграде выпало 75 мм осадков. Месячная норма первого месяца года - 68 мм. Таким образом, уже сейчас превышение составляет 12%.

Как отмечают синоптики, все идет к тому, что по сумме осадков нынешний январь станет самым влажным за последние 10 лет. Но до абсолютного рекорда далековато: в 2007 году в Калининграде выпало 167 мм осадков, и за оставшиеся дни этого месяца такую разницу отыграть практически нереально. И вряд ли стоит этому сильно расстраиваться.