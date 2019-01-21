За три недели января в Калининграде выпала месячная нома осадков
.Фото: Александр Подгорчук
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Как сообщает портал pogodaiklimat.ru, по состоянию на 21 января в Калининграде выпало 75 мм осадков. Месячная норма первого месяца года - 68 мм. Таким образом, уже сейчас превышение составляет 12%.
Как отмечают синоптики, все идет к тому, что по сумме осадков нынешний январь станет самым влажным за последние 10 лет. Но до абсолютного рекорда далековато: в 2007 году в Калининграде выпало 167 мм осадков, и за оставшиеся дни этого месяца такую разницу отыграть практически нереально. И вряд ли стоит этому сильно расстраиваться.