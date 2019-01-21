В Гурьевском районе мужчина залез в квартиру и украл медали
Ему грозит до 6 лет лишения свободы
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В поселке Некрасово Гурьевского районе в ночь с 12 на 13 января из квартиры местного жителя вынесли юбилейные медали, оставшиеся ему от отца.
Личность подозреваемого удалось установить. Им оказался ранее судимый 23-летний мужчина. В квартиру он проник, разбив стеклопакет
Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что в ходе обыска в квартире задержанного полицейские обнаружили похищенные медали. Вскоре их вернут законному владельцу.
За кражу злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.