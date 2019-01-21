В Черняховске разбойник с игрушечным пистолетом ограбил магазин
В Черняховске вечером неизвестный мужчина в маске ворвался в магазин и, угрожая пистолетом, забрал выручку из кассы – более 22 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали 40-летнего местногожителя, который оказался ранее судимым.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в квартире у задержанного полицейские обнаружили одежду и самодельную маску с прорезями для глаз.
Мужчина признался, что угрожал продавцам игрушечным пистолетом, который после нападения выбросил. А вот похищенные деньги он за одну ночь успел потратить на собственные нужды.
За разбойное нападение мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.