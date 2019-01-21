2019-01-21T18:59:56+03:00
Происшествия

В Черняховске разбойник с игрушечным пистолетом ограбил магазин

Мужчина за ночь ухитрился прогулять полученные 22 тысячи рублей
Александр КАТЕРУША
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В Черняховске вечером неизвестный мужчина в маске ворвался в магазин и, угрожая пистолетом, забрал выручку из кассы – более 22 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали 40-летнего местногожителя, который оказался ранее судимым.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в квартире у задержанного полицейские обнаружили одежду и самодельную маску с прорезями для глаз.

Мужчина признался, что угрожал продавцам игрушечным пистолетом, который после нападения выбросил. А вот похищенные деньги он за одну ночь успел потратить на собственные нужды.

За разбойное нападение мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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