Полиция: Одной из причин ДТП с автобусом под Багратионовском стала необработанная от гололеда дорога

СЕГОДНЯ 20:14 2019-01-21T20:14:58+03:00

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Одной из причин ДТП с автобусом и грузовиком КамАЗ под Багратионовском стала необработанная от гололеда дорога. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

- В ходе проверки было установлено, что данный участок был обработан песко-соляной смесью ориентировочно в 00 часов 21 января. С момента обработки дорожного покрытия до момента, когда произошла авария, на проезжей части вновь образовались гололедные явления, что сопутствующей причиной возникновения ДТП, - заявили в полиции.

Главной причиной аварии стало превышение скорости обоими водителями.

Напомним, сегодня утром на 14 километре автодороги «Гвардейская –Славяновка» на левом закруглении дороги водитель КамАЗа столкнулся с пассажирским автобусом «Мерседес», двигавшимся навстречу по маршруту «Багратионовск-Калининград». В автобусе находились 15 пассажиров, никто из них не пострадал.