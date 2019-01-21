2019-01-21T20:23:41+03:00
Общество

В Калининграде ежедневно три бригады проводят ямочный ремонт

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Ежедневно в Калининграде три бригады проводят ямочный ремонт. Как рассказала начальник отдела организации содержания улично-дорожной сети администрации Калининграда Наталья Кальмуцкая, современные технологии позволяют проводить текущий ремонт дорожного полотна при температуре до 10 градусов мороза.

- Ямочный ремонт - это первоочередные мероприятия по устранению аварийных разрушений, прежде всего, на магистральных улицах, для обеспечения безопасности движения общественного и личного транспорта, - сказала она, добавив, что минувшие выходные такие работы были проведены на Литовском Валу, ул. Театральной и проспекте Мира.

В пресс-службе мэрии отметили, что работы происходят в основном по ночам, так как на узких улицах нет возможности перегородить одну из полос. В ближайшие дни такое же «пломбирование» проезжей части будет проведено на ул. Кутаисской.

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