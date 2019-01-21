Свыше тысячи калининградских врачей в прошлом году повысили квалификацию

СЕГОДНЯ 20:28 2019-01-21T20:29:27+03:00

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В 2018 году в Калининградской области свою квалификацию повысили 1 081 врач, кроме этого, 90 врачей прошли профессиональную переподготовку. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Совместно с Врачебной палатой в 2018 году в Калининграде было организовано и проведено 54 цикла повышения квалификации протяженностью от 36 до 504 часов каждый/

- Экспертами выступили специалисты крупнейших федеральных центров и медицинских вузов России. Помимо этого, 106 докторов обучались в симуляционном центре мединститута БФУ им. И. Канта новейшим методикам сердечно-легочной реанимации, - отметили в Минздраве области.

Также калининградские медики обучались на базе ведущих клиник и научных медицинских центров страны и за рубежом. В 2018 году четыре представителя областной больницы и БСМП обучались по восьминедельной программе, финансируемой Корейским институтом развития здравоохранения. Также медики приняли участие в работе более чем 70 различных профессиональных медицинских форумов всероссийского и международного уровня, в том числе в Германии, Швеции, Греции, Франции.