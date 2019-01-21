В Калининградской области неочищенные от снега дороги стали причиной 10 ДТП

СЕГОДНЯ 20:52 2019-01-21T20:52:21+03:00

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С начала года в Калининградской области произошло 25 ДТП с пострадавшими, одной из сопутствующих причин которых стали неудовлетворительные дорожные условия. При этом недостатки зимнего содержания дорог выявлены в 10 авариях, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД.

По каждому факту Госавтоинспекция вынесила определения о возбуждении дел об административных производствах по ст. 12.34 КоАП РФ в отношении юридических лиц, которые должны обеспечить должное эксплуатационное состояние дорог. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

В полиции напоминают, что после окончания снегопада дорожные эксплуатационные службы должны обеспечить снегоочистку в сроки от 3 до 12 часов, в зависимости от категории дороги.