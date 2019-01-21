2019-01-21T21:22:31+03:00
Общество

Калининградца осудили за передачу взятки врачам наркодиспансера

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде осудили жителя Гурьевского района за посредничество во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Мужчина выступил посредником при передаче денег от водителя, которого задержали в состоянии наркотического опьянения, врачам наркодиспансера. За взятку в 50 тысяч рублей мужчина просил подменить результаты анализов. Посредник получил за свои услуги 7 тысяч рублей.

Суд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Найденную на Балтийской косе торпеду очистят и передадут в музей
На Литовском валу устранили аварию на теплотрассе
В Калининградской области неочищенные от снега дороги стали причиной 10 ДТП
В Зеленоградске построят музей сов и филинов
Свыше тысячи калининградских врачей в прошлом году повысили квалификацию
В Калининграде ежедневно три бригады проводят ямочный ремонт
Полиция: Одной из причин ДТП с автобусом под Багратионовском стала необработанная от гололеда дорога
В Черняховске разбойник с игрушечным пистолетом ограбил магазин
В Гурьевском районе мужчина залез в квартиру и украл медали
Звонки с таксофонов в селах Калининградской области стали бесплатными
За три недели января в Калининграде выпала месячная нома осадков
В Калининграде слабослышащие дети почитают книги собакам
В Калининграде для шестимесячного мальчика, перенесшего 14 операций, собрали 400 тыс рублей
В Калининградской области в 2019 году отремонтируют 5 дорог и 12 улиц
Калининградец расплатился купюрой «банка приколов» в церковной лавке
В Калининграде пройдет бесплатный фестиваль израильского кино