Калининградца осудили за передачу взятки врачам наркодиспансера

СЕГОДНЯ 21:22 2019-01-21T21:22:31+03:00

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В Калининграде осудили жителя Гурьевского района за посредничество во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Мужчина выступил посредником при передаче денег от водителя, которого задержали в состоянии наркотического опьянения, врачам наркодиспансера. За взятку в 50 тысяч рублей мужчина просил подменить результаты анализов. Посредник получил за свои услуги 7 тысяч рублей.

Суд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года.