Найденную на Балтийской косе торпеду очистят и передадут в музей
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Саперы вывезли найденную на берегу Балтийской косы немецкую парогозовую торпеду на на базу минно-торпедного вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Планируется, что находку осмотрят, очистят, произведут покрасочные работы и впоследствии передадут в музей Балтийского флота в качестве выставочного экспоната.
Напомним, немецкую торпеду времен Второй мировой нашли на побережье Калининградской области 16 января.Специалисты минно-торпедной службы штаба Балтийского флота, осмотрев находку, пришли к выводу, что у находки отсутствует боевая часть.