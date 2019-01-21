Найденную на Балтийской косе торпеду очистят и передадут в музей

СЕГОДНЯ 22:18 2019-01-21T22:18:39+03:00

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Саперы вывезли найденную на берегу Балтийской косы немецкую парогозовую торпеду на на базу минно-торпедного вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Планируется, что находку осмотрят, очистят, произведут покрасочные работы и впоследствии передадут в музей Балтийского флота в качестве выставочного экспоната.

Напомним, немецкую торпеду времен Второй мировой нашли на побережье Калининградской области 16 января.Специалисты минно-торпедной службы штаба Балтийского флота, осмотрев находку, пришли к выводу, что у находки отсутствует боевая часть.