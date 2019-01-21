2019-01-21T23:01:54+03:00
Происшествия

На улице Невского в Калининграде в ДТП попала маршрутка

Кирилл Алексеев
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В понедельник вечером очередное ДТП произошло возле гостиницы турист на улице Александра Невского в Калиниграде.

Как сообщили очевидцы в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" маршрутное такси №64 столкнулось с легковым автомоилем. Не ислючено, что причиной столкновения стала скользкая дорога.

К счастью обошлось без пострадавших. В то же время на несколько часов улица Александра Невского встала в пробке.

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