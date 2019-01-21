На улице Невского в Калининграде в ДТП попала маршрутка
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В понедельник вечером очередное ДТП произошло возле гостиницы турист на улице Александра Невского в Калиниграде.
Как сообщили очевидцы в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" маршрутное такси №64 столкнулось с легковым автомоилем. Не ислючено, что причиной столкновения стала скользкая дорога.
К счастью обошлось без пострадавших. В то же время на несколько часов улица Александра Невского встала в пробке.