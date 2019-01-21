"Боимся взрыва": жильцы пятиэтажки в Балтийске требуют выселить соседей, пользующихся газовым баллоном

21 Янв. 23:12 2019-01-21T23:12:50+03:00

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Жильцы одной из пятиэтажек в Балтийске по улице Гоголя собирают подписи, чтобы выселить своих соседей с первого этажа.

Как сообщает издание "Клопс.Ru", попавшая в немилость семья является обладателем газового баллона, который находится на лоджии. Как минимум, единожды, а именно, 19 января, соседи допустили утечку газа. Почувствовавшие запах соседи, вызвали аварийную службу, неполадка была устранена. Однако сейчас, после трагедических случаев в Магнитогорске и Шахтах, семью требуют выселить из дома.

- В этой квартире люди живут пьющие, у них за долги по коммуналке отключили газ и свет. Вот они и принесли баллон. А из него начало травить, видимо. Газом пахло очень сильно даже в подъезде, - цитирует "Клопс" инициатора сбора подписей Елену.