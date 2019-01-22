В Славске загорелся «Фольксваген»
Возгорание сумели быстро ликвидировать
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В минувший понедельник 21 января пожар случился в городе Славске. На часах было 23.44, когда поступило сообщение о том, что на улице Советской горит автомобиль.
Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, у автомобиля «Фольксваген Пассат» оплавился задний бампер. Возгорание было оперативно ликвидировано до прибытия сотрудников пожарной охраны.
О пострадавших не сообщается.
Причины пожара устанавливают.