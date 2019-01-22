Калининградская «Балтика» проиграла в первом матче 2019 года

СЕГОДНЯ 09:19 2019-01-22T09:19:38+03:00

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Калининградская «Балтика» неудачно провела первый матч года на подготовительном сборе в Турции, играли с клубом премьер-лиги Казахстана «Иртыш».

Как сообщает пресс-служба ФК, первый тайм прошел с небольшим преимуществом «Балтики», но счет так и не был открыт. Однако, уже после перерыва соперники воспользовались несогласованностью балтийцев, в составе которых произошли многочисленные замены, и в течение 15 минут забили аж три мяча.

Наши футболисты сумели забить лишь один гол. Итог встречи – 3:1 – в пользу «Иртыша».

В составе «Балтики» отличился игрок, находящийся на просмотре.

Интересно, что тренеры «Балтики» просмотрели в деле большую группу новичков. Из старожилов команды на поле выходили только Помазан, Плопа, Крючков, Магаль, Каленкович и Захаров.