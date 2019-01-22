Полиция объявила в розыск 16-летнего подростка из Немана

СЕГОДНЯ 10:28 2019-01-22T10:28:47+03:00

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Отдел полиции Неманского района разыскивает пропавшего без вести 16-летнего Илью Ващенко, который 20 января 2019 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 175 см, волосы короткие, тёмные (имеется длинная чёлка), худощавого телосложения.

Был одет: чёрная утеплённая удлинённая мужская куртка, свитер чёрного цвета, джинсы тёмно-синего цвета, кроссовки чёрного цвета с красными вставками.

Если вам что-либо известно о местонахождении Ильи Ващенко, просим вас сообщить об этом по телефонам: 8 (40162) 2-21-02 (дежурная часть), 8-952-111-03-43 (ОУР) или 02.