На директора МУПа в Краснознаменске завели дело за незаконные премии
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
Директор муниципального предприятия в Краснознаменске попался на незаконных премиях самому себе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
45-летний директор, пользуясь своим служебным положением, подписал себе приказ о начислении денежной премии на сумму 124 тысяч рублей. Сотрудники полиции уже изъяли отчетную документацию.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.