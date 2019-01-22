На директора МУПа в Краснознаменске завели дело за незаконные премии

СЕГОДНЯ 10:34 2019-01-22T10:35:24+03:00

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Директор муниципального предприятия в Краснознаменске попался на незаконных премиях самому себе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

45-летний директор, пользуясь своим служебным положением, подписал себе приказ о начислении денежной премии на сумму 124 тысяч рублей. Сотрудники полиции уже изъяли отчетную документацию.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.