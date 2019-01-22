2019-01-22T10:48:31+03:00
Политика

Испанские инспекторы посетят танковый полк в Гусеве

Виктор Сергеев
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Испанские инспекторы посетят 11 танковый полк Западного военного округа, расположенный Гусеве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова. Посещение военного объекта пройдет в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

По словам Рыжкова, испанские специалисты проверят ранее предоставленную российской стороной информацию о военных силах и планах развертывания основных систем вооружений и военной технике полка. Инспекторы также получат предусмотренную положениями Венского документа информацию о подразделении. Также они смогут ознакомиться с основными системами вооружений и военной техники полка.

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