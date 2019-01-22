Калининградская лучница завоевала бронзу этапа кубка мира во Франции

СЕГОДНЯ 10:52 2019-01-22T10:52:40+03:00

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Французский Ним принял турнир по стрельбе из классического и блочного лука в помещении, выступили спортсмены из 20 стран.

В составе сборной России отличилась Наталья Авдеева из Калининграда, став третьей из 85 в соревновании женщин-стрелков из блочного лука.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, Наталья выиграла в матчах на вылет у соперниц из Нидерландов, Великобритании, США и Италии. В четвертьфинале ей удался рекорд страны — в матче с американкой Софией Стрэчен она выбила 150 очков из 150 возможных.

Уступив в полуфинале спортсменке из Южной Кореи, калининградка оказалось удачливее итальянки и взяла бронзу.

В минспорта отметили, что Наталья вновь стала лучшей спортсменкой Калининградской области, первенствовав в ежегодном смотре конкурсе «Янтарный олимп» 2018 года.

Наталья Авдеева – чемпионка мира прошлого года, спортсменка регионального Центра спортивной подготовки сборных команд.