В конце недели в Калининграде начнется прием заявлений в первые классы
В субботу, 26 января, в 48 школах Калининграда начинается прием заявлений в 1-е классы детей, подлежащих обучению в 2019-2020 учебном году. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
С 10 часов утра заявление в первый класс можно через портал Госуслуги. Для этого необходимо сначала зарегистрироваться на портале.
- Инструкция по предоставлению услуги «Зачисление в общеобразовательные организации» размещена на портале. Сроки и правила приема в конкретные общеобразовательные учреждения размещены на официальных сайтах школ, адреса которых размещены на информационном сайте комитета по образованию, в подразделе «Подведомственные учреждения», - отметили в пресс-службе мэрии.
Не позднее 1 февраля по 30 июня осуществляется прием заявлений и документов приемными комиссиями общеобразовательных учреждений. Также с 26 января через портал Госуслуги начинается подача заявлений в 1 класс новой школы №57 на улице Флотской.
Прием заявлений в первый класс для детей, не зарегистрированных на закрепленных территориях, начнется с 1 июля.