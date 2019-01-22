Калининградец получил 240 часов обязательных работ за мошенничество при ремонте квартиры

СЕГОДНЯ 11:06 2019-01-22T11:06:13+03:00

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В феврале прошлого года житель Светлогорска договорился со знакомым о ремонте своей квартиры. Стороны заключили договор, мужчина передал приятелю 46 тысяч рублей в качестве предоплаты, однако, спустя две недели приехал в жилище и обнаружил, что ремонт даже не начинался.

Возмущенный хозяин стал звонить отделочник, однако тот скрылся и на связь не выходил, так что пришлось обращаться в суд.

В судебном заседании подсудимый признал себя виновным в мошенничестве и получил 240 часов обязательных работ.