В Калининграде в течение дня не будет электричества на восьми улицах

СЕГОДНЯ 11:08 2019-01-22T11:09:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде до 13 часов для проведения плановых работ будет отключено электричество в домах на ул. Гайдара 111-145, ул. Горького 152б, 154а, 152-160, 160а. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 13.30 до 18 часов свет отключат в домах по пер. Жидкова 6-14, ул. Коммунальная 45-117, 50-54, 56-68, ул. Банковская 1, 1а, 2, 4, 3-13, 17-23, ул. В. Котика 5-25, ул. Кропоткина 1, ул. Яналова 37-45.

Отключений от отопления, горячей и холодной воды сегодня не запланировано.