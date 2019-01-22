В Гурьевске пройдет чемпионат Северо-Запада по армрестлингу

СЕГОДНЯ 11:21 2019-01-22T11:21:43+03:00

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Чемпионат Северо-Западного федерального округа по армрестлингу среди мужчин и женщин примет Гурьевск. Соревнования намечены на 26-28 января. Об этом «Комсомолке» рассказал президент Федерации армрестлинга Калининградской области Сергей Попов.

- Ожидается участие 60 спортсменов из Архангельска, Ленинградской области, Мурманска, Пскова, Вологды, - говорит Сергей Попов и отмечает, что калининградская команда считается фаворитом грядущих соревнований.

Чемпионат в Гурьевске является отбором на чемпионат России. Так что к нам едут сильнейшие рукоборцы.

Посмотреть на состязания армрестлеров зрители могут совершенно бесплатно в Центре культуры и досуга Гурьевска. Предварительные поединки намечены на 27 января с 12:00 до 15:00. Полуфинал – с 15:00 до 16:00. В тот же день в 17:00 начнется награждение победителей.