Калининградец пытался провезти в Польшу несколько сот пачек сигарет, спрятав их в бензобаке авто

СЕГОДНЯ 11:41 2019-01-22T11:43:07+03:00

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На границе в Багратионовске задержали мужчину, который пытался въехать на территорию Польши на своем «Фольксвагене Пассат». При проведении таможенного контроля инспекторы выяснили, что топливном баке авто находились 246 пачек сигарет.

Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни сообщает, что пачки с сигаретами были упакованы в фольгу, запаянную по краям. Доступ к ним стал возможен только после снятия датчика топливного бака иномарки.

Таможенники отметили, что обнаружить сигареты помогли служебный пес Дукс и мобильный инспекционно-досмотровый комплекс.

Калининградец же признался, что лично прятал табак в машине, чтобы провезти его в Польшу и там продать.

Товар и автомобиль изъяты.

Отметим, за 2018 год должностными лицами Калининградской областной таможни было возбуждено 146 дел по фактам незаконного перемещения табачной продукции через границы, изъято сигарет на сумму 2,4 млн. рублей.