2019-01-22T11:43:07+03:00
Общество

Калининградец пытался провезти в Польшу несколько сот пачек сигарет, спрятав их в бензобаке авто

Товар и автомобиль изъяты.
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Таможня Калининградской области
Изменить размер текста:

На границе в Багратионовске задержали мужчину, который пытался въехать на территорию Польши на своем «Фольксвагене Пассат». При проведении таможенного контроля инспекторы выяснили, что топливном баке авто находились 246 пачек сигарет.

Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни сообщает, что пачки с сигаретами были упакованы в фольгу, запаянную по краям. Доступ к ним стал возможен только после снятия датчика топливного бака иномарки.

Таможенники отметили, что обнаружить сигареты помогли служебный пес Дукс и мобильный инспекционно-досмотровый комплекс.

Калининградец же признался, что лично прятал табак в машине, чтобы провезти его в Польшу и там продать.

Товар и автомобиль изъяты.

Отметим, за 2018 год должностными лицами Калининградской областной таможни было возбуждено 146 дел по фактам незаконного перемещения табачной продукции через границы, изъято сигарет на сумму 2,4 млн. рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Товарищеские беседы закончились»: Алексей Силанов предупредил калининградских мусорщиков о грядущих санкциях
Силанов о переименовании улицы в Калининграде в честь Павла Адамовича: Таких предложений в мэрию не поступало
Россельхознадзор не разрешил калининградцам ввезти в области 234 кг мяса и молочки из Польши и Литвы
Около дома №23а на Ленпроспекте запретят парковаться
В Калининграде не хватает около 150 дворников
Драмтеатр приглашает на премьеру по киносценарию Кустурицы 8, 9 и 10 марта
В Черняховске мужчина обманом взял в банке кредит
Мэр Калининграда: Из-за снегопадов нам приходится привлекать уборочную технику со стороны
В Озерском районе овцы вытоптали гектар посевов гречихи
Под Калининградом пенсионер на «Рено» врезался в бетонные блоки
БФУ им. Канта вошел в топ-3 рейтинга «Зеленые вузы России»-2018
Обвиняемый в нападении на ребенка калининградец ранее убил женщину
На ул. К. Маркса «Ниссан» выехал на тротуар и сбил пенсионерку
Калининградец украл из магазина 160 кг рыбы и морепродуктов и скрылся на попутке
Полиция: В ДТП с автобусом под Багратионовском пострадали два пассажира
В Гурьевске пройдет чемпионат Северо-Запада по армрестлингу
В Калининграде в течение дня не будет электричества на восьми улицах
Калининградец получил 240 часов обязательных работ за мошенничество при ремонте квартиры
В конце недели в Калининграде начнется прием заявлений в первые классы
Калининградская лучница завоевала бронзу этапа кубка мира во Франции
Испанские инспекторы посетят танковый полк в Гусеве
На директора МУПа в Краснознаменске завели дело за незаконные премии
Полиция объявила в розыск 16-летнего подростка из Немана
Калининградская «Балтика» проиграла в первом матче 2019 года