Полиция: В ДТП с автобусом под Багратионовском пострадали два пассажира
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В ДТП с участием пассажирского автобуса и КамАЗа потсрадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Как ранее писала «Комсомолка», авария произошла 4 километре автодороги «Гвардейское-Славяновка». Водитель грузовика на левостороннем закруглении дороги в условиях гололеда не справился с управлением и врезался в пассажирский автобус «Мерседес».
В результате ДТП пострадали 20-летний и 67-летний пассажиры автобуса.