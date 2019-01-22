Полиция: В ДТП с автобусом под Багратионовском пострадали два пассажира

СЕГОДНЯ 11:52 2019-01-22T11:53:26+03:00

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В ДТП с участием пассажирского автобуса и КамАЗа потсрадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Как ранее писала «Комсомолка», авария произошла 4 километре автодороги «Гвардейское-Славяновка». Водитель грузовика на левостороннем закруглении дороги в условиях гололеда не справился с управлением и врезался в пассажирский автобус «Мерседес».

В результате ДТП пострадали 20-летний и 67-летний пассажиры автобуса.