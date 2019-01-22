Калининградец украл из магазина 160 кг рыбы и морепродуктов и скрылся на попутке

СЕГОДНЯ 11:57 2019-01-22T11:57:59+03:00

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Сотрудники транспортной полиции задержали калининградца, который обокрал рыбный магазин. Об этом сообщает пресс-служба Северо-западного управления МВД на транспорте.

48-летний мужчина разбил окно рыбной лавки и похитил 160 кг морепродуктов и рыбы стоимостью 50 тысяч рублей.

После этого «рыбный вор» вынес добычу на остановку, поймал попутку и скрылся с места происшествия.

- Свои «трофеи» злоумышленник планировал разделить с другом, но, пока стучался в закрытую дверь приятеля, водитель автомобиля «устал» ждать пассажира и уехал вместе с рыбными деликатесами, - сообщили в полиции.

На вора завели уголовное дело по «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы.