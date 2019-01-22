На ул. К. Маркса «Ниссан» выехал на тротуар и сбил пенсионерку

СЕГОДНЯ 12:00 2019-01-22T12:01:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник утром в Калинниграде сбили женщину, которая шла по тротуару. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД,

Авария произошла на улице Карла Маркса. Водитель «Нисана» превысил скорость и на правостороннем закруглении дороги не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил 79-летнюю женщину.

В результате наезда пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.