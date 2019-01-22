Обвиняемый в нападении на ребенка калининградец ранее убил женщину

СЕГОДНЯ 12:14 2019-01-22T12:15:05+03:00

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В Калининграде следователи продолжают устанавливать личность женщины, останки которой были обнаружены на территории садового общества «Чайка». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК,

Тело женщины обнаружили в рамках расследования уголовного дела о нападении на 8-летнего мальчика, которое произошло в сентябре 2018 года. В нападении обвиняют 49-летнего калининградца.

- В ходе следственных действий, на территории, прилегающей к месту проживания обвиняемого, были обнаружены костные останки женщины. Эксперты установили, что смерть ее носит насильственный характер, - сообщили в пресс-службе СК. - Как полагает следствие, осенью 2017 года обвиняемый убил женщину топором.

Сейчас оба уголовных дела соединены в одно производство, расследование продолжается.