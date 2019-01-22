БФУ им. Канта вошел в топ-3 рейтинга «Зеленые вузы России»-2018

СЕГОДНЯ 12:18 2019-01-22T12:18:43+03:00

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БФУ им. Канта вошел в ТОП-3 рейтинга программы «Зеленые вузы России”» по итогам 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Рейтинг был проведен среди 200 российских университетов, в нем учитывались итоги проведенной в вузах работы по внедрению раздельного сбора отходов, мер по водосбережению, количество и эффективность организованных студентами экопросветительских мероприятий.

Студенческая команда БФУ внедрила раздельный сбор отходов на постоянной основе в нескольких корпусах и общежитиях вуза в рамках экоквеста «Разделяй с нами».

«В ноябре 2018 года мы создали при университете первое экологическое студенческое объединение «Эйва» . Командой мы не только участвуем сейчас в квесте «Лесомания», но и принимали участие в международном субботнике «Let’s Do it!» и всероссийской акции по сбору макулатуры в вузах «Recycle it». Также мы провели несколько мастер-классов по изготовлению открыток из подручных материалов для детей», - рассказалакапитан экологической команды БФУ Екатерина Бакеева.