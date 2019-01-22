Под Калининградом пенсионер на «Рено» врезался в бетонные блоки
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Светловском городском округе автомобиль врезался в бетонные блоки. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло на 1-м километре автодороги «Ижевское-Светлый». 67-летинй водитель «Рено» на левостороннем закруглении дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в бетонные блоки.
В результате аварии 65-летняя пассажирка получила телесные повреждения.