Под Калининградом пенсионер на «Рено» врезался в бетонные блоки

СЕГОДНЯ 12:21 2019-01-22T12:22:38+03:00

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В Светловском городском округе автомобиль врезался в бетонные блоки. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на 1-м километре автодороги «Ижевское-Светлый». 67-летинй водитель «Рено» на левостороннем закруглении дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в бетонные блоки.

В результате аварии 65-летняя пассажирка получила телесные повреждения.