В Озерском районе овцы вытоптали гектар посевов гречихи

СЕГОДНЯ 12:46 2019-01-22T12:46:58+03:00

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В Озерском районе сельскохозяйственная организация смогла взыскать ущерб из-за безнадзорного перемещения животных. Об том сообащет пресс-служба районного суда.

В июле прошлого года 70 овец зашли на поле и вытоптали более гектара посевов гречихи. Ущерб составил более 35 тысяч рублей.

В ходе судебного заседания владелец овец и представитель сельскохозяйственной организации решили заключить мировое соглашение. После этого Озерский районный суд утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу.