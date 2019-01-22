В Озерском районе овцы вытоптали гектар посевов гречихи
.Фото: Александр Подгорчук
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В Озерском районе сельскохозяйственная организация смогла взыскать ущерб из-за безнадзорного перемещения животных. Об том сообащет пресс-служба районного суда.
В июле прошлого года 70 овец зашли на поле и вытоптали более гектара посевов гречихи. Ущерб составил более 35 тысяч рублей.
В ходе судебного заседания владелец овец и представитель сельскохозяйственной организации решили заключить мировое соглашение. После этого Озерский районный суд утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу.