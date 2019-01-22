2019-01-22T13:04:40+03:00
Общество

Мэр Калининграда: Из-за снегопадов нам приходится привлекать уборочную технику со стороны

По словам Алексея Силанова, покупка городом техники ситуацию коренным образом не изменила
Иван МАРКОВ
Поделиться:
У коммунальщиков снова появились трудности с уборкой снега в КалининградеУ коммунальщиков снова появились трудности с уборкой снега в КалининградеФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда глава города Алексей Силанов сообщил, что своими силами коммунальщики с уборкой снега не справляются.

- Следует признать, что мы за прошлый год достаточно неплохо укрепили материально-техническую базу «Чистоты» в виде приобретения техники, - заявил Силанов. - Но ее недостаточно, поэтому в этом году мы будем привлекать дополнительную технику. Сегодня все акценты поставлены, каждое утро руководитель «Чистоты» будет докладывать ситуацию не только о количестве работающей нашей муниципальной техники, как это сегодня каждое утро происходит, но и о количестве техники, которая привлечена с потусторонних организаций.

Силанов уточнил, что в прошлом году была приобретена снегоуборочная машина, которая в городе еще не применялась, а также машины по комплексной очистке улиц. При этом, по словам мэра, центральные улицы убираются вовремя, то внутриквартальные и вспомогательные дороги коммунальщики чистить не успевают.

- Приобретя технику, мы коренным образом ситуацию не изменили, - добавил глава города. - Необходимо еще приобрести гораздо больше техники для механизированной уборки тротуаров в силу дефицита дворников, и мы в этом году будем это делать.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Товарищеские беседы закончились»: Алексей Силанов предупредил калининградских мусорщиков о грядущих санкциях
Силанов о переименовании улицы в Калининграде в честь Павла Адамовича: Таких предложений в мэрию не поступало
Россельхознадзор не разрешил калининградцам ввезти в области 234 кг мяса и молочки из Польши и Литвы
Около дома №23а на Ленпроспекте запретят парковаться
В Калининграде не хватает около 150 дворников
Драмтеатр приглашает на премьеру по киносценарию Кустурицы 8, 9 и 10 марта
В Черняховске мужчина обманом взял в банке кредит
В Озерском районе овцы вытоптали гектар посевов гречихи
Под Калининградом пенсионер на «Рено» врезался в бетонные блоки
БФУ им. Канта вошел в топ-3 рейтинга «Зеленые вузы России»-2018
Обвиняемый в нападении на ребенка калининградец ранее убил женщину
На ул. К. Маркса «Ниссан» выехал на тротуар и сбил пенсионерку
Калининградец украл из магазина 160 кг рыбы и морепродуктов и скрылся на попутке
Полиция: В ДТП с автобусом под Багратионовском пострадали два пассажира
Калининградец пытался провезти в Польшу несколько сот пачек сигарет, спрятав их в бензобаке авто
В Гурьевске пройдет чемпионат Северо-Запада по армрестлингу
В Калининграде в течение дня не будет электричества на восьми улицах
Калининградец получил 240 часов обязательных работ за мошенничество при ремонте квартиры
В конце недели в Калининграде начнется прием заявлений в первые классы
Калининградская лучница завоевала бронзу этапа кубка мира во Франции
Испанские инспекторы посетят танковый полк в Гусеве
На директора МУПа в Краснознаменске завели дело за незаконные премии
Полиция объявила в розыск 16-летнего подростка из Немана
Калининградская «Балтика» проиграла в первом матче 2019 года