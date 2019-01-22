Мэр Калининграда: Из-за снегопадов нам приходится привлекать уборочную технику со стороны

СЕГОДНЯ 12:52 2019-01-22T13:04:40+03:00

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Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда глава города Алексей Силанов сообщил, что своими силами коммунальщики с уборкой снега не справляются.

- Следует признать, что мы за прошлый год достаточно неплохо укрепили материально-техническую базу «Чистоты» в виде приобретения техники, - заявил Силанов. - Но ее недостаточно, поэтому в этом году мы будем привлекать дополнительную технику. Сегодня все акценты поставлены, каждое утро руководитель «Чистоты» будет докладывать ситуацию не только о количестве работающей нашей муниципальной техники, как это сегодня каждое утро происходит, но и о количестве техники, которая привлечена с потусторонних организаций.

Силанов уточнил, что в прошлом году была приобретена снегоуборочная машина, которая в городе еще не применялась, а также машины по комплексной очистке улиц. При этом, по словам мэра, центральные улицы убираются вовремя, то внутриквартальные и вспомогательные дороги коммунальщики чистить не успевают.

- Приобретя технику, мы коренным образом ситуацию не изменили, - добавил глава города. - Необходимо еще приобрести гораздо больше техники для механизированной уборки тротуаров в силу дефицита дворников, и мы в этом году будем это делать.