В Черняховске мужчина обманом взял в банке кредит
.Фото: Александр Подгорчук
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В Черняховске задержали местного жителя по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По предварительным данным, 35-летний черняховец предоставил в банк недостоверные данные о месте работы и размере дохода и получил кредит в размере 42 тысяч рублей. После этого он не сделал ни одного платежа в адрес банка.
Полицейские разыскали должника и доставили его в отдел. Там он сознался, что потратил деньги на покупку электроники.
На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Санкция статьи включает наказание в виде ареста на срок до 4 месяцев.