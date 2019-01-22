Драмтеатр приглашает на премьеру по киносценарию Кустурицы 8, 9 и 10 марта
Труппа театра работает над инсценировкой кинокомедии «Черная кошка, белый кот»(18+).
Всемирно известный сербский режиссер Эмир Кустурица дал согласие на эту постановку. Создатель культового фильма уже приглашен на премьеру. Его веселая, авантюрная, жизнерадостная картина о цыганской жизни завоевала немало наград на престижных кинофестивалях.
Современную инсценировку фильма Кустурицы, вышедшего в 1998 году, сделал режиссер-постановщик из Москвы Сергей Чехов. Его сценические произведения неоднократно номинировались на российскую национальную премию «Золотая маска».
По словам художественного руководителя драмтеатра Михаила Андреева, «инсценировка привлекает радостным настроением, авантюрным сюжетом, необычной в технологическом плане сценографией. Несмотря на развлекательный характер, это не «одноклеточная» комедия, она дает пищу для размышлений».
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