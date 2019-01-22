2019-01-22T13:15:05+03:00
Общество

В Калининграде не хватает около 150 дворников

В мэрии признают, что в очередь на трудоустройство никто не выстраивается
Иван МАРКОВ
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С дефицитом дворников в Калининграде собираются бороться приобретением новой техникиС дефицитом дворников в Калининграде собираются бороться приобретением новой техникиФото: Иван МАРКОВ
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Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда глава города Алексей Силанов в очередной раз заявил, что в Калининграде наблюдается дефицит дворников.

- Вы знаете, это проблема не сегодняшнего дня, - пояснил мэр. - На самом деле, это, конечно, достаточно напряженный режим работы, это требования, которые сегодня предъявляет руководство к контролю и организации работы и приведению в надлежащее состояние закрепленной территории. Люди, как правило, работают на полторы-две ставки, имея достаточно большой объем для уборки. Ну и, в общем-то, заработная плата сегодня такова, что очереди по трудоустройству на работу нет.

Силанов также уточнил, что количество вакансий дворников колеблется в районе 150, и эту величину уже можно назвать постоянной.

Ранее в мэрии также сообщалось, что в МУП «Чистота» требовалось около 40 водителей. По словам Силанова, сегодня ситуация такова, что «практически вся приобретенная техника обеспечена водителями».

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