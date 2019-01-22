2019-01-22T13:28:09+03:00
Общество

Россельхознадзор не разрешил калининградцам ввезти в области 234 кг мяса и молочки из Польши и Литвы

Виктор Сергеев
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..Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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Сотрудники Россельхознадзора предотвратили несколько попыток незаконного ввоза в Калининградскую области мясных и молочных продуктов в ручной клади пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

С 14 по 20 января на границе с Польшей и Литвой у 16 калининградцев обнаружили и изъяли более 234 килограммов молочной и мясной продукции, а также консервированных кормов.

По данным фактам было вынесено четыре протокола об административном правонарушении.

- Причиной изъятия продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения на ввоз. Вся изъятая продукция возвращена в Польшу и Литву, - заявили в Россельхознадзоре.

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