Силанов о переименовании улицы в Калининграде в честь Павла Адамовича: Таких предложений в мэрию не поступало

СЕГОДНЯ 13:32 2019-01-22T13:35:27+03:00

По словам мэра Калининграда, если такие предложения поступят, то они будут рассмотрены на топонимической комиссии

Изменить размер текста: A A

В минувшие выходные калининградцами в соцсети была запущена петиция с требованием назвать именем погибшего мэра Гданьска Павла Адамовича одну из улиц города Калининграда, а также присвоить имя Павла Адамовича скверу Российско-польской дружбы. Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда главу города Алексея Силанова журналисты попросили прокомментировал эту инициативу.

- Пока это идет в виде обсуждения, - ответил Силанов. - Таких предложений в администрацию города не поступало. Если они поступят, то будут рассмотрены на топонимической комиссии.

Напомним, Адамович скончался в больнице 14 января этого года. За день до этого, во время выступления на благотворительном концерте, на мэра напал мужчина, трижды ударивший его ножом. Как говорится в петиции, многие калининградцы, «восприняли эту трагедию как свою собственную».