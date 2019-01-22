«Товарищеские беседы закончились»: Алексей Силанов предупредил калининградских мусорщиков о грядущих санкциях

СЕГОДНЯ 13:59 2019-01-22T13:59:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда глава города Алексей Силанов снова вернулся к мусорной проблеме и предупредил подрядчиков единого оператора по обращению с отходами о грядущих санкциях.

- Понятно, что были трудности определенного переходного периода, - заявил Силанов. - Надо, чтобы было дано определенное время, чтобы как-то ситуация отрегулировалась, но сегодня прошло достаточно времени, уже три недели прошло после Нового года, и сегодня мы видим, что некоторые субъекты этого нововведения не выполняют должным образом свои обязанности. Сейчас мною дано поручение, чтобы мы уже не вели просто переговоры на уровне товарищеских бесед и напоминаний о том, где сегодня у нас не вывезен мусор, а где-то порой применяли меры административного воздействия на тех, кто недобросовестно выполняет взятые на себя обязательства.

На оперативном совещании и.о. председателя комитета муниципального контроля Евгений Чернышев заявил, что многие подрядчики не отвечают на телефоны и не предоставили четкие графики вывоза отходов.