Калининградские мусорщики отказались вывозить автомобильные покрышки

СЕГОДНЯ 14:30 2019-01-22T14:33:18+03:00

Вместо них эту функцию на себя взвалит МУП «Чистота»

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Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда глава города Алексей Силанов объяснил, почему при вывозе отходов мусорщики оставляют на контейнерных площадках автомобильные покрышки.

- По шинам: это вид отходов, который не входит в перечень вывозимых в рамках контрактов, заключенных тремя нашими перевозчиками. Поэтому функция по сбору шин передана МУП «Чистота», которое будет заниматься сбором, оформлением договорных отношений и отправлением шин на переработку. Поручение соответствующее мною дано.

Есть тут, по словам Силанова, и исключение: гаражные общества и кооперативы сами должны оформлять соответствующие договорные отношения и заниматься утилизацией. Что же касается МУП «Чистота», то его сотрудники будут получать информацию о покрышках на контейнерных площадках от управляющих компаний.

- Но мы должны понимать, что это определенная халатность жителей, - прокомментировал ситуацию с выброшенными покрышками мэр. – Наверное, это не совсем правильно, когда шины оказываются на контейнерной площадке. Но чтобы был порядок и чистота, мы взяли на себя эту миссию.