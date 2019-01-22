2019-01-22T14:33:18+03:00
Общество

Калининградские мусорщики отказались вывозить автомобильные покрышки

Вместо них эту функцию на себя взвалит МУП «Чистота»
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Автомобильные покрышки относятся к четвертому классу опасностиАвтомобильные покрышки относятся к четвертому классу опасностиФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда глава города Алексей Силанов объяснил, почему при вывозе отходов мусорщики оставляют на контейнерных площадках автомобильные покрышки.

- По шинам: это вид отходов, который не входит в перечень вывозимых в рамках контрактов, заключенных тремя нашими перевозчиками. Поэтому функция по сбору шин передана МУП «Чистота», которое будет заниматься сбором, оформлением договорных отношений и отправлением шин на переработку. Поручение соответствующее мною дано.

Есть тут, по словам Силанова, и исключение: гаражные общества и кооперативы сами должны оформлять соответствующие договорные отношения и заниматься утилизацией. Что же касается МУП «Чистота», то его сотрудники будут получать информацию о покрышках на контейнерных площадках от управляющих компаний.

- Но мы должны понимать, что это определенная халатность жителей, - прокомментировал ситуацию с выброшенными покрышками мэр. – Наверное, это не совсем правильно, когда шины оказываются на контейнерной площадке. Но чтобы был порядок и чистота, мы взяли на себя эту миссию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградцу грозит 4 года колонии за хранение раритетной винтовки
Житель Петербурга дважды расплатился в Светлогорске поддельными пятитысячными - купюрами
Калининградская область получит в этом году 500 млн рублей на мелиорацию
Виталий Мутко назначен ответственным за развитие Калининградской области
В Калининграде предприятие оштрафовали на 125 тысяч за займ гастарбайтера без патента
Замглавы Калининграда о пене, плывущей по Преголе: Будем считать, что это природное явление
Силанов: Благоустройство набережной Летнего озера закончится к маю этого года
Калининградец ограбил пенсионера на ул. Ольштынской
В Калининградской области появится селекционно-генетического центра по голштинской породе коров
Калининградец разбил в гараже плантацию конопли и создал нарколабораторию
Калининградский бюджет оказался не готов к повышению стоимости вывоза мусора от муниципальных учреждений
В центре Калининграда на нечищеной дороге застрял трактор
«Товарищеские беседы закончились»: Алексей Силанов предупредил калининградских мусорщиков о грядущих санкциях
Силанов о переименовании улицы в Калининграде в честь Павла Адамовича: Таких предложений в мэрию не поступало
Россельхознадзор не разрешил калининградцам ввезти в области 234 кг мяса и молочки из Польши и Литвы
Около дома №23а на Ленпроспекте запретят парковаться
В Калининграде не хватает около 150 дворников