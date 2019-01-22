В центре Калининграда на нечищеной дороге застрял трактор
Инцидент случился на улице Рокоссовского
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде во вторник 22 января около 13:45 на улице Рокоссовского на неочищенной от снега дороге застрял трактор. Сельскохозяйственная машина с прицепом, полным грунта, не смогла проехать по скользкой улице. На дороге - наледь.
Несмотря на усилия тракториста, сдвинуть трактор с места не получалось. На дороге тут же образовался затор.
Автомобилисты были вынуждены объезжать трактор прямо по тротуару.