В центре Калининграда на нечищеной дороге застрял трактор

СЕГОДНЯ 14:55 2019-01-22T15:16:44+03:00

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В Калининграде во вторник 22 января около 13:45 на улице Рокоссовского на неочищенной от снега дороге застрял трактор. Сельскохозяйственная машина с прицепом, полным грунта, не смогла проехать по скользкой улице. На дороге - наледь.

Несмотря на усилия тракториста, сдвинуть трактор с места не получалось. На дороге тут же образовался затор.

Автомобилисты были вынуждены объезжать трактор прямо по тротуару.