Калининградский бюджет оказался не готов к повышению стоимости вывоза мусора от муниципальных учреждений

СЕГОДНЯ 15:39 2019-01-22T15:39:29+03:00

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Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда глава города Алексей Силанов подтвердил, что вывоз мусора от калининградских школ и других муниципальных учреждений заметно выросла с 1 января, и городской бюджет оказался к этому не готов.

- Сейчас по моему поручению комитет по социальной политике и комитет по образованию ведет все расчеты. Да, у меня есть такая информация, что по тем представленным проектам договоров, которые получили учреждения образования, плата за вывоз отходов заметно возрастет. Мы понимаем, что это расходы муниципального бюджета, который принят в ноябре прошлого года без учета этих факторов, поэтому мы сейчас ведем аналитическую работу с целью посмотреть, как складывается ситуация по каждому учреждению.

Силанов добавил, что с первого января ни одно муниципальное предприятие в Калининграде не может вывозить мусор самостоятельно. И пока речи о скидках для МУПов не идет.

- Мы запросили у регионального оператора методику расчетов, чтобы посмотреть их обоснованность на предмет будущего внесения изменений в бюджет города, - добавил Силанов. - Это касается не только муниципальных учреждений, но и МУП «Чистота» и других предприятий.