2019-01-22T15:39:29+03:00
Общество

Калининградский бюджет оказался не готов к повышению стоимости вывоза мусора от муниципальных учреждений

Первыми на высокую стоимость вывоза отходов пожаловались мэру школы
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда глава города Алексей Силанов подтвердил, что вывоз мусора от калининградских школ и других муниципальных учреждений заметно выросла с 1 января, и городской бюджет оказался к этому не готов.

- Сейчас по моему поручению комитет по социальной политике и комитет по образованию ведет все расчеты. Да, у меня есть такая информация, что по тем представленным проектам договоров, которые получили учреждения образования, плата за вывоз отходов заметно возрастет. Мы понимаем, что это расходы муниципального бюджета, который принят в ноябре прошлого года без учета этих факторов, поэтому мы сейчас ведем аналитическую работу с целью посмотреть, как складывается ситуация по каждому учреждению.

Силанов добавил, что с первого января ни одно муниципальное предприятие в Калининграде не может вывозить мусор самостоятельно. И пока речи о скидках для МУПов не идет.

- Мы запросили у регионального оператора методику расчетов, чтобы посмотреть их обоснованность на предмет будущего внесения изменений в бюджет города, - добавил Силанов. - Это касается не только муниципальных учреждений, но и МУП «Чистота» и других предприятий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградцу грозит 4 года колонии за хранение раритетной винтовки
Житель Петербурга дважды расплатился в Светлогорске поддельными пятитысячными - купюрами
Калининградская область получит в этом году 500 млн рублей на мелиорацию
Виталий Мутко назначен ответственным за развитие Калининградской области
В Калининграде предприятие оштрафовали на 125 тысяч за займ гастарбайтера без патента
Замглавы Калининграда о пене, плывущей по Преголе: Будем считать, что это природное явление
Силанов: Благоустройство набережной Летнего озера закончится к маю этого года
Калининградец ограбил пенсионера на ул. Ольштынской
В Калининградской области появится селекционно-генетического центра по голштинской породе коров
Калининградец разбил в гараже плантацию конопли и создал нарколабораторию
В центре Калининграда на нечищеной дороге застрял трактор
Калининградские мусорщики отказались вывозить автомобильные покрышки
«Товарищеские беседы закончились»: Алексей Силанов предупредил калининградских мусорщиков о грядущих санкциях
Силанов о переименовании улицы в Калининграде в честь Павла Адамовича: Таких предложений в мэрию не поступало
Россельхознадзор не разрешил калининградцам ввезти в области 234 кг мяса и молочки из Польши и Литвы
Около дома №23а на Ленпроспекте запретят парковаться
В Калининграде не хватает около 150 дворников