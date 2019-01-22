2019-01-22T15:51:00+03:00
Общество

Калининградец разбил в гараже плантацию конопли и создал нарколабораторию

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде полицейские ликвидировали лабораторию по производству марихуаны и задержали ее организатора. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

38-летний житель поселка Чкаловск обустроил в гараже плантацию конопли, а также оборудовал помещения для производства наркотического средства из собранного урожая.

- В комнатах, где произрастали запрещенные растения, мужчина организовал автоматическую систему вентиляции воздуха, а также систему освещения – специальные лампы включались по расписанию без участия человека. Злоумышленник культивировал коноплю из высококачественных семян, которые приобретал в одном из государств ЕС, а для ускорения роста использовал специфические удобрения. Собранный урожай и готовые наркотики владелец гаража хранил там же, - рассказали в полиции.

Оперативники изъяли 126 кустов конопли, а также уже изготовленную и расфасованную марихуану, весы, удобрения и упаковочный материал.

На злоумышленника завели уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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