Калининградец разбил в гараже плантацию конопли и создал нарколабораторию
В Калининграде полицейские ликвидировали лабораторию по производству марихуаны и задержали ее организатора. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
38-летний житель поселка Чкаловск обустроил в гараже плантацию конопли, а также оборудовал помещения для производства наркотического средства из собранного урожая.
- В комнатах, где произрастали запрещенные растения, мужчина организовал автоматическую систему вентиляции воздуха, а также систему освещения – специальные лампы включались по расписанию без участия человека. Злоумышленник культивировал коноплю из высококачественных семян, которые приобретал в одном из государств ЕС, а для ускорения роста использовал специфические удобрения. Собранный урожай и готовые наркотики владелец гаража хранил там же, - рассказали в полиции.
Оперативники изъяли 126 кустов конопли, а также уже изготовленную и расфасованную марихуану, весы, удобрения и упаковочный материал.
На злоумышленника завели уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.