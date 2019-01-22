В Калининградской области появится селекционно-генетического центра по голштинской породе коров

СЕГОДНЯ 15:58 2019-01-22T15:58:39+03:00

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Калининградская области вплотную подошла к реализации проекта по созданию первого в России узкоспециализированного селекционно-генетического центра по голштинской породе коров, где в качестве товара будет выступать генетическая племенная продукция. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

- На новый уровень развития отрасль выведет уникальный инвестиционный проект группы компаний «Залесское молоко» и немецких партнеров – компаний MASTERRIND и RBB, - сообщили в министерстве.

Напомним, ранее проект создания селекционно-генетического центра получил поддержку главы правительства РФ Дмитрия Медведева, который ознакомился с ним в ходе выставки «Золотая осень» в прошлом году.