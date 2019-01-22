В Калининградской области появится селекционно-генетического центра по голштинской породе коров
Калининградская области вплотную подошла к реализации проекта по созданию первого в России узкоспециализированного селекционно-генетического центра по голштинской породе коров, где в качестве товара будет выступать генетическая племенная продукция. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.
- На новый уровень развития отрасль выведет уникальный инвестиционный проект группы компаний «Залесское молоко» и немецких партнеров – компаний MASTERRIND и RBB, - сообщили в министерстве.
Напомним, ранее проект создания селекционно-генетического центра получил поддержку главы правительства РФ Дмитрия Медведева, который ознакомился с ним в ходе выставки «Золотая осень» в прошлом году.